Oekraïne: kerncentrale Tsjernobyl niet verbonden aan stroomnet

De oude kerncentrale van Tsjernobyl is niet meer verbonden aan het stroomnet. Volgens de Oekraïense netbeheerder zijn stroomkabels beschadigd door beschietingen. Door gevechten ten noorden van Kiev zouden reparatiewerkzaamheden worden verhinderd.

De kerncentrale, die zelf al jaren geen stroom meer opwekt, kan bij stroomstoringen 48 uur draaien op noodgeneratoren. ‘Daarna zullen de koelsystemen van de opslagfaciliteit voor verbruikte splijtstof stoppen, waardoor stralingslekken dreigen te ontstaan’, aldus de Oekraïense buitenlandminister Dmitro Koeleba.

De minister roept de internationale gemeenschap op bij Rusland dringend een staakt-het-vuren te eisen zodat er reparaties kunnen worden uitgevoerd. Volgens hem brengt ‘de barbaarse oorlog’ van de Russische president Vladimir Poetin heel Europa in gevaar.

De centrale van Tsjernobyl werd aan het begin van de Russische invasie ingenomen door Russische troepen, bijna twee weken geleden. Sindsdien zouden de 210 personeelsleden aan een stuk door werken. Er is geen internationaal toezicht meer op het terrein, waar in 1986 de grootste kernramp in de geschiedenis plaatsvond.