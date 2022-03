Nederlanders betalen jaarlijks ruim 4 procent meer aan gemeente

Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO), dat de berekening deed, nam een huishouden met meerdere mensen en een eigen woning als uitgangspunt. Als alleen naar huurders wordt gekeken, was de jaarlijkse gemiddelde stijging sterker. Zij betaalden ieder jaar gemiddeld 4,7 procent meer aan gemeentelijke belastingen.

Dat komt doordat bij huiseigenaren de onroerendezaakbelasting (ozb) op de waarde van hun woningen meetelt. Die steeg in veel gemeenten minder hard dan de afvalstoffen- en rioolheffing. Een aantal gemeenten verlaagde het tarief van de belasting die ze op de waarde van koopwoningen heffen. Dat deden ze om huiseigenaren enigszins te ontzien bij de extreme prijsstijgingen op de huizenmarkt.

Volgens het COELO steeg de ozb tussen 2018 en 2022 met gemiddeld 3,7 procent per jaar, de afvalstoffenheffing met 6,2 procent en de rioolheffing met 1,8 procent. Huishoudens met meerdere personen en een eigen huis betalen in 2022 gemiddeld 904 euro aan gemeentelijke belastingen, 134 euro meer dan in 2018. Huurders zijn gemiddeld 424 euro kwijt aan de gemeenteheffingen.

Overigens gingen niet in alle gemeenten de belastingen omhoog. Voor woningeigenaren daalden de gemiddelde gemeentelijke belastingen in zeven gemeenten, voornamelijk door herindelingen waarbij die gemeenten dit jaar samengaan met buurgemeenten. Huurders in 32 gemeenten zijn dit jaar minder kwijt aan gemeentelijke belastingen dan in 2018.