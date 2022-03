Rechter wijst eerste miljoenenvordering blaastestfabrikant af

Het bedrijf Breathomix, dat coronablaastesten maakt, krijgt voorlopig geen geld van de overheid. De kantonrechter in Den Haag heeft de vordering van ruim 3 miljoen euro die het bedrijf op korte termijn had geëist afgewezen. Breathomix had aangevoerd dat het dit geld nodig heeft om niet in betalingsproblemen te komen.