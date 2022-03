Zelenski blijft aandringen op gevechtsvliegtuigen voor Oekraïne

De Oekraïense president Volodimir Zelenski blijft bij westerse landen aandringen op de levering van straaljagers door Polen. Dat land bood aan via een Amerikaanse luchtmachtbasis in Duitsland een vloot MiG-29-straaljagers naar Oekraïne te sturen, maar de Verenigde Staten zien dat niet zitten.

Het Pentagon heeft het Poolse plan als ‘niet houdbaar’ omschreven en gezegd dat het vooruitzicht dat jets vanaf een NAVO-basis naar Oekraïne vertrekken leidt tot ‘ernstige zorgen voor de hele alliantie’. Polen wil nog steeds dat er toestellen worden geleverd en stelt nu dat de hele NAVO een besluit moet nemen.

Zelenski wil dat er snel een besluit wordt genomen en zegt via de media de discussie tussen de VS en Polen over het Poolse voorstel mee te krijgen. ‘We hebben geen tijd voor de media, al deze signalen. Dit is niet pingpong, dit zijn mensenlevens’, aldus de president in een video. ‘We vragen jullie nogmaals om zo snel mogelijk te beslissen. Stuur ons vliegtuigen.’