Britten nemen vliegtuig in beslag na ban op Russische vliegtuigen

Het Verenigd Koninkrijk verbiedt alle Russische vliegtuigen of toestellen met een link met Rusland het land binnen te komen. Volgens het Britse ministerie van Transport is er al een vliegtuig in beslag genomen wegens het nieuwe verbod.

Het vliegtuig werd in beslag genomen op Farnborough Airport in het zuiden van Engeland. Het toestel staat geregistreerd bij Global Jet Luxemburg, een chartermaatschappij voor zakenjets. Het ministerie van Transport onderzoekt het toestel samen met de Britse luchtvaartautoriteit.

Bronnen melden aan persbureau Reuters dat het vliegtuig in verband wordt gebracht met de Russische miljardair Eoegene Sjvidler, een zakenpartner van Chelsea-eigenaar Roman Abramovitsj.

De Britse regering verbiedt alle Russische vliegtuigen, maar ook vliegtuigen die worden gebruikt of gecharterd door Russen. Ook als vliegtuigen in verband worden gebracht met personen of organisaties op sanctielijsten, mogen ze het Verenigd Koninkrijk niet meer in. Daarnaast verbiedt de Britse regering de export van luchtvaartonderdelen naar Rusland.

Ook mogen verzekeraars Russische vliegtuigen niet meer verzekeren. Al afgesloten verzekeringspolissen bieden volgens de nieuwe sancties ook geen dekking meer, waardoor verzekeraars in het Verenigd Koninkrijk geen geld meer uitkeren na claims voor vliegtuigen met een Russische link.

‘Het verbieden van vliegtuigen onder Russische vlag in het Verenigd Koninkrijk en het illegaal maken om met ze te vliegen, zal Rusland en het Kremlin nog meer economische pijn doen’, zei de Britse minister voor Buitenlandse zaken Liz Truss.