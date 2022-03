Ruim 2,15 miljoen mensen gevlucht uit Oekraïne

Volgens UNHCR-hoofd Filippo Grandi is het ‘tijd om te helpen aan de grens’ en niet voor een discussie over de verdeling van de vluchtelingen over landen. Het zijn vooral vrouwen en kinderen die in het buitenland hulp zoeken. Mannen mogen Oekraïne niet verlaten, zij moeten blijven om het land te beschermen.

Tot nu toe gaan veel vluchtelingen naar familie, vrienden of kennissen, maar er zijn steeds meer mensen die geen contacten in het buitenland hebben. Grandi verwacht dat die laatste groep steeds groter zal worden, waardoor meer opvangcentra nodig zullen zijn. ‘We moeten realistisch zijn en een plan hiervoor hebben’. Nu wordt ook veel hulp geleverd door vrijwilligers.