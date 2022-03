Koopjesjagers slaan hun slag op beurzen, AEX flink hoger

Koopjesjagers sloegen woensdag hun slag op de Europese beurzen. Vooral de zwaar afgestrafte aandelen van banken en verzekeraars werden opgepikt. Ook de luchtvaartsector liet een stevig herstel zien na de recente rake klappen door de sterke stijging van de olieprijzen. Ook de chipbedrijven, die dinsdag nog in de uitverkoop gingen, veerden op.

De olieprijzen, die de afgelopen dagen sterk zijn gestegen, vielen zelfs iets terug. De Verenigde Staten hebben de import van olie, gas en kolen uit Rusland verboden, maar kochten sowieso al weinig van deze grondstoffen van het land. Het Verenigd Koninkrijk wil de aankoop van Russisch olie pas later dit jaar stoppen. De Europese Unie stelt geen verbod op Russische olie en gas in, maar wil wel de afname van gas uit het land flink verminderen. Door het uitblijven van een Europees verbod op Russisch gas ging de gasprijs flink omlaag.

Opmerkingen van een woordvoerster van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken dat het omverwerpen van de Oekraïense regering volgens haar niet tot de Russische plannen behoort, zorgde eveneens voor enige opluchting. Ook zou Rusland tijdens een volgende gespreksronde met Oekraïne significante vooruitgang willen boeken.

ING

De AEX-index op Beursplein 5 steeg rond het middaguur 3,8 procent tot 681,78 punten. De MidKap klom 4,3 procent tot 968,69 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs dikten tot 5 procent aan.

ING behoorde tot de sterkste stijgers in de AEX met een plus van 9 procent. De verzekeraars Aegon en NN Group wonnen tot 7 procent. Chipbedrijf Besi klom dik 7 procent na de koersval van bijna 9 procent een dag eerder. Olie- en gasconcern Shell (min 1,6 procent) was de enige daler.

Unilever

Unilever klom 1,1 procent. Het Britse concern voor voedings- en verzorgingsmiddelen stopt met de import uit en export naar Rusland, maar blijft Russen nog producten verkopen die binnen de landsgrenzen zijn gemaakt. Ook platenlabel Universal Music Group (plus 6,5 procent) schort alle activiteiten in Rusland op.

Heineken won 4,7 procent. De bierbrouwer stopt met de productie en verkoop van zijn Heineken-bier in Rusland. Heineken produceert in Rusland ook veel lokale biermerken en gaat nadenken over wat het met al zijn Russische activiteiten wil doen.

Basic-Fit

In de MidKap steeg Basic-Fit bijna 6 procent. De fitnessketen leed een miljoenenverlies in 2021 door de lockdowns vanwege het coronavirus, maar voorziet voor dit jaar een flinke omzetstijging. Luchtvaartcombinatie Air France-KLM klom dik 6 procent.

Een vat Brentolie werd 0,7 procent goedkoper op 127,13 dollar en Amerikaanse olie daalde 1 procent in prijs tot 122,40 dollar per vat. De euro was 1,0980 dollar waard, tegenover 1,0884 dollar een dag eerder.