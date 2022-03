Rusland wil doel in Oekraïne het liefst via gesprekken bereiken

Het land wil volgens Zakharova tijdens een volgende gespreksronde met Oekraïne significante vooruitgang boeken. Drie eerdere overlegrondes leverden weinig op. Alleen over de zogenoemde humanitaire corridors, veilige evacuatieroutes uit belegerde Oekraïense steden, lijken de beide landen nu goede afspraken te hebben gemaakt. Zowel dinsdag als woensdag is de evacuatie van burgers gaande in Soemi. Ook over corridors bij andere steden lijkt overeenstemming.

Ondanks berichten dat de Russische opmars stuit op taai Oekraïens verzet, zegt de woordvoerster dat de militaire operatie exact volgens plan verloopt.