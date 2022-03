Recordaantal Tweede Kamerleden zat eerst in gemeenteraad

Bijna de helft van de huidige Tweede Kamerleden heeft een verleden in de gemeenteraad. Niet eerder was het aantal Kamerleden met bestuurlijke ervaring in de gemeentelijke politiek zo groot. Dat meldt het Parlementair Documentatie Centrum van de Universiteit Leiden op basis van een eigen telling.

Een substantieel deel van de Tweede Kamerleden doet eerst politiek-bestuurlijke ervaring op in de lokale politiek, voordat zij een zetel in Den Haag bemachtigen. In de huidige Tweede Kamer geldt dat voor een recordaantal van 74 van de 150 leden, wat neerkomt op 49 procent.

Onder anderen Lillian Marijnissen (SP in Oss) en Geert Wilders (VVD in Utrecht) zaten eerder in hun politieke carrière in de gemeenteraad. Bij de Tweede Kamerverkiezingen van vorig jaar maakten onder andere Inge van Dijk (CDA, Gemert) en Habtamu de Hoop (PvdA, Súdwest-Fryslân) de overstap van de gemeenteraad naar de Tweede Kamer.

In 2002 telde de Kamer relatief de minste 'lokale politici' met een zetel. In dat jaar had ruim een derde van de leden eerst ervaring opgedaan als gemeenteraadslid.