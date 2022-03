Rutte verwelkomt Brussels plan voor afbouw Russisch gas

Premier Mark Rutte verwelkomt de plannen van de Europese Commissie om af te raken van Russisch aardgas. ‘Laten we het verwezenlijken’, zei hij op bezoek in Parijs. ‘Er is geen tijd te verliezen.’

De afhankelijkheid van de grillen van hofleverancier Rusland verzwakt de Europese Unie, stelt Rutte. ‘De Russen zijn meesters in pijplijnpolitiek en dat speelt Poetin in de kaart.’ Dat was allemaal niet onbekend, erkent Rutte, ‘maar we hebben te lang getreuzeld’ om er wat aan te doen.

Rutte wil net als de commissie haast maken met het vinden van alternatieven. Ook moeten EU-landen, waarvan het een veel afhankelijker van Rusland is dan het andere, beter met elkaar worden verbonden om bijvoorbeeld schommelingen op te vangen.