Oostenrijk stelt vaccinatieplicht voorlopig uit

De in Oostenrijk omstreden vaccinatieplicht wordt voorlopig opgeschort. Volgens de minister belast met grondwettelijke zaken, Karoline Edtstadler, is de aantasting van de grondrechten momenteel niet nodig. Het land voerde de verplichting in om mensen zich tegen het coronavirus te laten inenten.

De autoriteiten kondigden aan dat ze vanaf 15 maart niet-gevaccineerden gingen vervolgen. Dat is hiermee voorlopig van de baan, melden Oostenrijkse media. De Oostenrijkse regering bekijkt waarschijnlijk in mei of juni opnieuw of de vaccinatieplicht moet worden nageleefd.