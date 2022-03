Banden ABN AMRO met Russische markt zijn beperkt

De oorlog in Oekraïne en de sancties tegen Rusland kunnen ABN AMRO maar beperkt raken. De banden met de Russische markt zijn slechts goed voor 50 miljoen euro, staat in het nieuwe jaarverslag van ABN AMRO. Voor een groot deel gaat het ook nog om bezittingen van Russische klanten buiten Rusland en kortetermijnhandelstransacties.

Met de Oekraïense of Belarussische markt bestaan daarnaast helemaal geen banden. ABN AMRO zegt dat het conflict wel indirecte gevolgen kan hebben voor klanten van de bank. Die kunnen immers last krijgen van hogere gasprijzen, sancties op de handel met Rusland en toenemende zorgen op het gebied van cyberveiligheid. Maar volgens ABN AMRO is deze indirecte impact moeilijk in cijfers uit te drukken.

Bij rivaal ING gaat het om grotere bedragen, werd vorige week al bekendgemaakt. Van al het geld dat ING heeft uitstaan in Rusland of bij Russische klanten wordt zo’n 700 miljoen euro geraakt door westerse sancties. In totaal heeft de Nederlandse bank 5,3 miljard euro aan leningen verstrekt aan Russische klanten. Maar ook de zogeheten blootstelling van ING aan de conflictlanden valt in internationaal perspectief mee. Van sommige buitenlandse banken zoals Raiffeisen, UniCredit en Société Générale is bekend dat ze relatief groot zijn in Rusland.