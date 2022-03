Kamer wil snel maatregelen tegen koopkrachtdreun

De Tweede Kamer dringt bij het kabinet aan op snelle maatregelen om het grote koopkrachtverlies dat dreigt door de gevolgen van de oorlog in Oekraïne te verzachten. Vooral de huishoudens die het minst te besteden hebben, moeten snel hulp krijgen, vinden de partijen.

‘Wonderen kunnen we niet verwachten van ’t kabinet, wel daden’, zegt ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis. ‘Zeker voor de mensen die het minste kunnen missen, maar ook voor mensen met een middeninkomen.’ Hij denkt bijvoorbeeld aan extra steun voor arme gezinnen om hun energierekening te betalen, en aan een tijdelijke verlaging van accijnzen.

‘Oorlog in Europa gaat niet zonder schade aan onze economie en aan de portemonnee van mensen’, zegt D66’er Steven van Weyenberg. Maar het kabinet moet ook wat hem betreft snel met een plan komt om mensen ‘die nu acuut klem komen door de fors gestegen energierekening’ te helpen. Ook wil hij meer vaart zetten achter energiebesparende maatregelen.

Zorgelijk

CDA-Kamerlid Inge van Dijk noemt de CPB-ramingen ‘somber en zorgelijk’ en pleit voor ‘gerichte ondersteuning’ voor wie dat het hardste nodig heeft. ‘We moeten een helpende hand bieden aan mensen die door het ijs dreigen te zakken door het verlies aan koopkracht zoveel mogelijk te beperken.’

‘Zo’n koopkrachtdaling kwam in decennia niet voor’, zegt PvdA-Kamerlid Henk Nijboer. Ook hij wijst erop dat de hoge inflatie vooral mensen met een laag inkomen hard treft. Het kabinet moet wat hem betreft ‘ophouden met dralen’ en met een noodpakket ‘om te voorkomen dat mensen nog dieper in de financiële ellende belanden.’

Solidariteit

‘Dit is een mokerslag voor gezinnen in Nederland’, twittert GroenLinks-voorman Jesse Klaver. ‘De problemen stapelen zich op: hoge huren, stijgende voedselprijzen, exploderende energiekosten. Verder uitstel is niet acceptabel. Deze tijd vraagt om solidariteit. Stap 1: bevries de energieprijs!’

‘Tanken, de huur, boodschappen doen, het is bijna niet meer te betalen’, aldus SP-leider Lilian Marijnissen. ‘Ook de energierekening gaat door het dak. Het kabinet moet ingrijpen en niet doen alsof dit iedereen even hard raakt.’