IMF dicht bij goedkeuring financiële steun aan Oekraïne

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) staat op het punt om woensdag 1,4 miljard dollar (zo’n 1,3 miljard euro) aan noodfinanciering voor Oekraïne goed te keuren. Dat heeft IMF-topvrouw Kristalina Georgieva gezegd op een forumbijeenkomst die werd georganiseerd door zakenkrant Financial Times. Het geld is bedoeld om het land te helpen tijdens de oorlog met Rusland.

Georgieva vertelde dat de financiering dan bovenop de 700 miljoen dollar zou komen die in december door het IMF aan Oekraïne was toegekend en bovenop de 2,7 miljard dollar aan noodreserves die het land nog niet zo lang geleden ontving als onderdeel van eerdere IMF-steun. Eerder deze week heeft de Wereldbank ook al een pakket van leningen en schenkingen ter waarde van 723 miljoen dollar aan Oekraïne goedgekeurd.

De IMF-baas benadrukte verder dat het IMF-personeel dagelijks overlegt met de Oekraïense autoriteiten om hen te helpen de door de Russische invasie veroorzaakte economische crisis het hoofd te bieden en financiële steun en middelen te mobiliseren. Ook kijkt het fonds inmiddels naar mogelijkheden om bepaalde buurlanden van Oekraïne, waaronder Moldavië, te ondersteunen.

Georgieva heeft dit weekend al aangegeven dat het aanhoudende oorlogsgeweld in Oekraïne en alle maatregelen die worden genomen waarschijnlijk grote gevolgen zullen hebben voor de wereldeconomie. Maar hoe erg de economische impact precies zal zijn, is volgens haar nog niet te zeggen. Voor een dergelijke voorspelling zou het nog te vroeg zijn. Wel durfde ze al te zeggen dat zeer waarschijnlijk is dat de Russische economie door alle sancties en boycotten met een recessie te maken krijgt.