Bitcoin weer boven 41.000 dollar ondanks oorlog in Oekraïne

De waarde van de bitcoin is woensdag flink gestegen. De belangrijkste digitale munt noteerde daarbij weer ruim boven de 41.000 dollar (zo’n 37.500 euro). Ook andere cryptomunten zaten in de lift ondanks de sombere stemming op de bredere markten als gevolg van de oorlog in Oekraïne en de onrust op de grondstoffenmarkten.