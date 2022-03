Nikkei houdt verlies beperkt, Chinese beurzen hard omlaag

De aandelenbeurs in Tokio wist woensdag het verlies beperkt te houden. De Chinese beurzen gingen daarentegen hard omlaag door de aanhoudende zorgen over de inflatie en lokale virusuitbraken. Beleggers verwerkten daarnaast het nieuws dat de Verenigde Staten de import van olie, gas en kolen uit Rusland verbieden.

Ook het Verenigd Koninkrijk pakt Rusland verder aan, met een verbod op de import van olie aan het einde van het jaar. De Europese Unie stelt nog geen verbod op Russische olie in maar wil wel de afname van gas uit het land flink verminderen.

De Nikkei in Tokio eindigde uiteindelijk 0,3 procent in de min op 24.717,53 punten en leverde daarmee een eerdere winst weer in. In de eerste twee dagen van de week raakte de index al bijna 5 procent kwijt. Murata Manufacturing, een Japanse toeleverancier van Apple, won 0,6 procent na de onthulling van de nieuwe producten van het Amerikaanse technologieconcern. Techinvesteerder SoftBank behoorde tot de sterkste stijgers met een winst van 4 procent.

Consumentenprijzen

De beurs in Shanghai noteerde tussentijds ruim 3 procent in de min. Uit cijfers van de Chinese overheid bleek dat de prijzen die producenten vragen voor hun goederen in februari met 8,8 procent zijn gestegen ten opzichte van dezelfde maand een jaar geleden. Dat was min of meer in lijn met de verwachtingen van economen en iets minder dan de 9,1 procent in januari.

De stijging van de Chinese consumentenprijzen bedroeg 0,9 procent en bleef daarmee gelijk aan de inflatie in januari. Kenners verwachten echter dat de prijzen in maart flink zullen stijgen door de oorlog in Oekraïne.

Alibaba

De Hang Seng-index in Hongkong zakte 3 procent door koersverliezen onder de Chinese technologiebedrijven. Webwinkelconcern Alibaba verloor 3,9 procent en internetbedrijf Tencent daalde 3,2 procent. Luchtvaartmaatschappij Cathay Pacific wist het verlies in 2021 flink terug te dringen en werd dik 1 procent hoger gezet.

De All Ordinaries in Sydney steeg 1 procent dankzij koerswinsten onder de olieproducenten. In Zuid-Korea hadden beleggers een vrije dag vanwege de presidentsverkiezingen in het land.