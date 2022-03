Betaalbedrijf PayPal schort services in Rusland op

Het Amerikaanse betaalbedrijf PayPal heeft zijn dienstverlening in Rusland stopgezet in reactie op de Russische militaire vijandelijkheden jegens Oekraïne. ‘PayPal staat achter de internationale gemeenschap bij het veroordelen van de gewelddadige militaire agressie van Rusland in Oekraïne’, zei CEO Dan Schulman dinsdag.