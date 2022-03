Platenmaatschappij Universal schort werk in Rusland op

Platenmaatschappij Universal Music Group, het grootste muziekbedrijf van de wereld, heeft haar werk in Rusland opgeschort. ‘We dringen erop aan het geweld in Oekraïne zo snel mogelijk te beëindigen’, motiveert de firma de stap.

‘Met onmiddellijke ingang schorten wij alle activiteiten in Rusland op en sluiten wij daar onze kantoren’, aldus Universal. Een ingewijde vertelt aan Variety dat medewerkers van de Russische tak wel hun salaris voor onbepaalde tijd blijven ontvangen. Voor artiesten betekent dit waarschijnlijk dat hun opnames in de studio worden stilgelegd.

Ook Sony en Warner, de twee andere grote platenmaatschappijen, zijn actief in Rusland. Die bedrijven hebben hun werkzaamheden in het land nog niet stopgezet. Naar verluidt komen zij binnen nu en een paar dagen met een beslissing. Alle drie de platenlabels hebben geld gedoneerd aan de slachtoffers in Oekraïne.

Universal is niet de eerste grote speler in de muziekindustrie die voorlopig stopt met werkzaamheden in Rusland. Streamingdienst Spotify sloot vorige week het Russische kantoor en concertorganisator Live Nation, het moederbedrijf van het Nederlandse MOJO, organiseert geen concerten meer in het land.