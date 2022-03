Wall Street eindigt lager na Amerikaans verbod op Russische olie

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met bescheiden verliezen de handel uitgegaan. Een aantal grote Amerikaanse merken kondigde aan de activiteiten in Rusland te staken wegens de inval van dat land in Oekraïne. Verder verwerkten beleggers het nieuws dat de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk de import van fossiele brandstoffen uit Rusland aan banden zullen leggen.

De Dow-Jonesindex zakte 0,6 procent tot 32.632,64 punten. De brede S&P 500 ging 0,7 procent omlaag tot 4170,70 punten en techbeurs Nasdaq eindigde 0,3 procent lager op 12.795,55 punten.

De regering van het Verenigd Koninkrijk meldde voor het einde van dit jaar geen Russische olie meer te willen importeren. De Amerikanen, die minder afhankelijk zijn van Russische fossiele brandstoffen, stoppen met de import van kolen, gas en olie uit Rusland.

Olieprijzen

De olieprijzen bleven hard stijgen na de bekendmakingen. Een vat Amerikaanse olie steeg ruim 4 procent in prijs tot 124,27 dollar. Brentolie steeg 4,2 procent tot een prijs van 128,40 dollar per vat. Amerikaanse oliemaatschappijen als ExxonMobil en Chevron stegen tot 5,2 procent.

Op andere grondstoffenmarkten was er sprake van grote onrust door economische sancties tegen Rusland. Nikkel, een belangrijk metaal voor batterijen en katalysatoren, werd in twee dagen 250 procent meer waard. De Londense beurs voor metalen schortte de handel in nikkel op door de recordstijging en die zal tot vrijdag niet worden hervat. Graan bereikte een recordprijs maar daalde vervolgens ook weer hard.

Starbucks

Starbucks verloor 0,5 procent na de bekendmaking te stoppen met alle activiteiten in Rusland, waaronder de toelevering aan de 130 koffiezaken in het land. Daarnaast stijgen ook de koffieprijzen door zorgen over het wereldwijd transport van koffiebonen. McDonald’s meldde ook zijn 850 filialen in Rusland te sluiten en verloor 0,7 procent. Coca-Cola sloot zich kort voor het slot van de handel aan bij de bedrijven die Rusland boycotten en eindigde 3,8 procent hoger.

Apple trok de aandacht met de onthulling van nieuwe producten. Zoals verwacht verschijnt een voor 5G geschikte versie van zijn instapmodel van de iPhone. Daarnaast kondigde het techbedrijf een nieuwe, kubusvormige desktopcomputer aan. Het aandeel verloor 1,2 procent.

De euro was 1,0905 dollar waard, tegenover 1,0884 dollar bij het slot van de Europese beurzen.