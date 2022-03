Amazon weert nieuwe klanten Rusland en Belarus van clouddienst

Amazon gaat zijn cloudplatform Amazon Web Services (AWS) sluiten voor nieuwe klanten uit Rusland en Belarus. Die beslissing is door het technologieconcern genomen vanwege de betrokkenheid van de landen bij de oorlog in Oekraïne. Amazon zegt in Rusland vooral klanten te hebben die de ontwikkelingsteams zijn van bedrijven met hoofdkantoren ergens anders op de wereld. Met de Russische overheid zegt Amazon al langer geen zaken te doen.