Amerikaanse koffieketen Starbucks stopt activiteiten in Rusland

Starbucks stopt met zakendoen in Rusland. Dit betekent dat de Amerikaanse koffieketen geen Starbucks-producten meer levert aan de 130 Russische franchisezaken van het merk, zoals koffiebonen of bekertjes met het bekende logo.

Vorige week benadrukte topman Kevin Johnson nog dat zo’n 2000 mensen in Rusland voor hun inkomen afhankelijk zijn van Starbucks, waardoor een plots vertrek uit het land onverantwoord zou zijn. Nu het oorlogsgeweld in Oekraïne al bijna twee weken voortduurt zegt Johnson toch alle activiteiten in Rusland op te schorten. De licentiehouder voor Starbucks in Rusland zal de honderden mensen die nu zonder werk zitten steunen, beloofde Johnson in een statement.

Starbucks verdient in Rusland vooral geld met de licenties die het verkoopt om een zaak van het merk te mogen openen en runnen. Eerder meldde het bedrijf die opbrengsten volledig te doneren voor noodhulp in Oekraïne. In dat land heeft Starbucks geen filialen.

Eerder op dinsdag kondigde McDonald’s aan zijn Russische vestigingen te sluiten. De druk op Amerikaanse bedrijven om Rusland te boycotten groeit. Volgens zakenkrant The Wall Street Journal onderzoekt nu ook Pepsico, het bedrijf achter merken als Pepsi, Doritos en Duyvis, de mogelijkheden voor een vertrek uit Rusland.