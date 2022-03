Polen zet druk achter ruil gevechtsvliegtuigen voor Oekraïne

Polen zet druk op NAVO-partners om Oekraïne meer gevechtskracht in de lucht te geven. De regering in Warschau heeft besloten alle beschikbare MiG-jachtvliegtuigen gratis, direct en gevechtsklaar naar de Amerikaanse Ramstein-legerbasis in Duitsland te vliegen.

Piloten van de Oekraïense luchtmacht kunnen daarmee overweg en de regering in Kiev heeft gevraagd om ondersteuning. De Poolse regering maakte eerder duidelijk geen gevechtsvliegtuigen naar Oekraïne te sturen en het bevriende buurland ook niet toe te staan zijn vliegvelden te gebruiken.

De toestellen worden als het aan Polen ligt overgedragen aan de Amerikaanse luchtmacht, die dan wel F16-jachtvliegtuigen moet leveren om de Poolse verdediging op peil te houden. Warschau zegt aan alle voorwaarden die Washington stelt te willen voldoen, maar er zijn signalen dat de VS vooralsnog terughoudend reageren op de voorgelegde deal. De door Polen gewenste ruil hangt al een tijd in de lucht, maar NAVO-landen willen niet betrokken raken in gevechten met Rusland in Oekraïne, ook niet indirect.