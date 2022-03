Leider Proud Boys opgepakt voor samenzwering Capitoolbestorming

De aanklagers vervolgen Tarrio niet voor het doorbreken van het politiekordon terwijl het parlement de verkiezingszege van Joe Biden aan het bekrachtigen was, aangezien hij niet in Washington was. Hij zal terechtstaan voor het plannen van de aanval en het aansturen van andere leden van de militie die achter verliezer Donald Trump stonden en staan. Hij ontkent dat hij of zijn groep geweld heeft georganiseerd.

Tarrio werd vorig jaar zomer veroordeeld tot ruim vijf maanden cel voor het in brand steken van een Black Lives Matter-spandoek in Washington en illegaal bezit van munitie voor zware vuurwapens. Hij is de tweede leider van een extreemrechtse organisatie in de VS die vastzit voor de bestorming. De 56-jarige voorman van de Oath Keepers, Stewart Rhodes, en tien leden van diens militie zitten sinds twee maanden vast op verdenking van samenzwering. Tot nu toe zijn 775 verdachten gearresteerd voor de gewelddadige gebeurtenissen op 6 januari 2021.