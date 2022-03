Oekraïne haalt 205 miljoen euro op met oorlogsobligatie

De obligaties zijn voor 1000 hryvnia per stuk, omgerekend 30,60 euro, in de markt gezet en moeten 11 procent aan rendement opleveren. Maar het gaat om een erg risicovolle belegging omdat de financiële en economische situatie van Oekraïne door de oorlog erg verslechterd is.

Vorige week gaf de Oekraïense regering voor het eerst een obligatie uit om de oorlog tegen Rusland mee te financieren. Die veiling bracht 248 miljoen euro op.

Het is voor de Oekraïense regering lastig om ook particuliere beleggers te vinden die de obligaties kunnen kopen. Hoewel er volgens het Oekraïense ministerie van Financiën veel interesse is in de schuldbewijzen, moeten er vooraf veel juridische checks gedaan worden voordat obligaties in het buitenland ook aan kleine beleggers verkocht kunnen worden. Daarvoor ontbreekt nu de tijd.