Aandelenbeurs Moskou blijft gesloten

De aandelenbeurs in Moskou blijft ook woensdag gesloten, zo heeft de Russische centrale bank besloten. Het is sinds 28 februari niet meer mogelijk om in aandelen te handelen aan die beurs, om binnenlandse beleggers te beschermen tegen forse verliezen als gevolg van de Russische inval in Oekraïne. Het wordt vanaf woensdag voor Russen wel weer mogelijk roebels te verhandelen, iets wat tijdelijk was verboden.