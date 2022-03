Oproep UNESCO voor betere bescherming Oekraïens erfgoed

VN-organisatie UNESCO roept op tot betere bescherming van het culturele erfgoed in Oekraïne nu de Russische invasie verwoesting zaait in het land. De bescherming moet ook de vrede bevorderen, zegt UNESCO-directeur Audrey Azoulay in een verklaring.

UNESCO zegt constant contact te hebben met instellingen in Oekraïne over erfgoed en monumenten met een beschermde status. De bekendste is de Sint-Sophiakathedraal in Kiev.

De in Parijs gevestigde organisatie brengt met behulp van satellietbeelden in kaart welke bijzondere culturele plekken schade hebben opgelopen door de oorlog.