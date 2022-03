Russen bellen hulplijn Oekraïne voor vermiste soldaten

Russen wenden zich nota bene tot een Oekraïense hulplijn in hun zoektocht naar hun dierbaren: Russische soldaten die vermist zijn in de strijd tegen buurland Oekraïne. De wanhoop en onzekerheid bij de bellers maakt duidelijk hoe groot de controle is van het Russische regime op de communicatie over de strijd, meldt de Amerikaanse nieuwszender CNN.

CNN baseert zich op opnames die exclusief zouden zijn verstrekt door Oekraïense functionarissen die bij de hotline werken. ‘Sorry dat ik u stoor, ik bel in verband met mijn broer.’ ‘Heeft u informatie over mijn man?’ ‘Hallo hotline, is dit de plek waar je kunt zien of iemand nog leeft?’ De moeders en vaders, echtgenotes, broers en zussen zijn op zoek naar informatie over Russische soldaten.

De opnames geven aan dat veel Russische soldaten niet leken te weten wat de oorlogsplannen waren of waarom ze werden ingezet. Ze versterken de berichten dat Russische soldaten niet met hun families mogen communiceren.

De hotline is opgericht door het Oekraïense ministerie van Binnenlandse Zaken, dat erkent dat het initiatief humanitair is bedoeld en tegelijkertijd een propagandamiddel is. Sinds het begin van de oorlog op 24 februari zouden er al ruim 6000 telefoontjes zijn geweest, uit heel Rusland maar ook van elders op de wereld.