Shell winnaar in lagere AEX na importverboden op Russische olie

De AEX-index van grootste bedrijven op de aandelenbeurs in Amsterdam is dinsdag opnieuw met een fors verlies gesloten, terwijl de graadmeter voor middelgrote bedrijven wel hoger eindigde. Shell vormde samen met financieel dienstverleners een select groepje winnaars in de hoofdindex. Het olie- en gasconcern kondigde aan volledig uit Rusland te vertrekken wegens de inval in Oekraïne, maar won aan waarde op het nieuws dat het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten de import van Russische olie willen verbieden.

Shell eindigde 2,4 procent hoger. Eerder op de dag stond het aandeel nog op een klein verlies. Een vat Brentolie werd bijna 7 procent duurder op 131,77 dollar en Amerikaanse olie steeg 6,8 procent in waarde tot 127,72 dollar per vat. Dat komt bovenop de forse prijsstijgingen van de afgelopen weken, als reactie op de oorlog tussen Rusland en Oekraïne.

Op andere grondstoffenmarkten was er sprake van grote nervositeit door economische sancties tegen Rusland. Nikkel, een belangrijk metaal voor batterijen en katalysatoren, werd in twee dagen 250 procent meer waard. De Londense beurs voor metalen schortte de handel in nikkel op door de recordstijging. Graan bereikte een recordprijs maar daalde vervolgens ook weer.

Chipbedrijven

De AEX-index verloor 1,8 procent tot 656,74 punten. Onder meer de chipbedrijven ASML en ASMI gingen onderuit, mogelijk door zorgen over oplopende rentes op de obligatiemarkten. Hun branchegenoot Besi was de sterkste daler in de AEX met een verlies van bijna 9 procent.

Aegon klom 0,7 procent. De verzekeraar zal geen nieuwe investeringen meer doen in bedrijven in Rusland en Belarus vanwege de Russische invasie in Oekraïne. Aegon heeft momenteel nog voor 27 miljoen euro aan algemene beleggingen in Rusland uitstaan. Concurrent NN Group won meer dan 5 procent en in de MidKap steeg ABN AMRO 4,7 procent dankzij oplopende rentes.

Midkap

De MidKap won 1 procent tot 928,76 punten, met technologiebedrijf TKH (plus 5,2 procent) als grote winnaar. De onderneming boekte een hogere omzet en winst en behaalde de eigen doelstellingen. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs behaalden een bescheiden winst.

In Londen zakte Greggs ruim 3 procent. De Britse bakkerijketen waarschuwde voor een negatieve impact op de winst dit jaar door de hogere energiekosten en grondstoffenprijzen. Adidas won 4,5 procent in Frankfurt. Het Duitse sportmerk sluit voorlopig zijn winkels en webshop in Rusland.

De euro was 1,0884 dollar waard, tegenover 1,0863 dollar een dag eerder.