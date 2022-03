Koopkracht krijgt dit jaar harde klap

Dat huishoudens minder overhouden dan vorig jaar stond al wel vast, gezien de enorme stijgingen van alleen al de energierekening en de brandstofprijzen. Ook veel boodschappen worden duurder, doordat producenten de stijgende prijzen van grondstoffen, energie en transport doorberekenen aan de consument.

Het kabinet, dat bij zijn aantreden in januari nog uitging van een nagenoeg gelijkblijvende koopkracht, staat onder grote druk om huishoudens te compenseren voor de hard opgelopen inflatie. Uiterlijk bij de Voorjaarsnota moet duidelijk worden welke maatregelen daarvoor genomen kunnen worden, maar ook de coalitiepartijen in de Tweede Kamer dringen al aan op meer spoed.

Minister Sigrid Kaag (Financiën) waarschuwde dinsdag evenwel nog maar eens dat er geen makkelijke en snelle oplossingen zijn. ‘Wij werken nu uit wat er eventueel mogelijk is voor mensen die in de problemen komen, de meest kwetsbaren’, zei zij in een gesprek met RTL Z. ‘Maar het is een feit dat wij een collectief welvaartsverlies zullen meemaken.’