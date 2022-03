De Verenigde Staten verbieden de import van fossiele brandstoffen uit Rusland. Dat heeft president Joe Biden in een toespraak bekendgemaakt. Met de stap wil het Witte Huis de druk verhogen op Rusland, dat voor een groot deel van zijn inkomsten afhankelijk is van de verkoop van olie, gas en kolen. Overigens voeren de VS slechts een klein deel van hun olie en gas uit Rusland in.