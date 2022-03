Inlichtingenchef VS: Poetin laat zich niet afschrikken

De Amerikaanse inlichtingenchef Avril Haines verwacht niet dat de Russische president Vladimir Poetin wordt afgeschrikt door de gevolgen van internationale sancties en tegenslagen in Oekraïne, maar de strijd in het land mogelijk verder opvoert. ‘Onze analisten zijn van mening dat het onwaarschijnlijk is dat Poetin zich door dergelijke tegenslagen laat afschrikken en in plaats daarvan kan escaleren’, zei ze tijdens een hoorzitting in het Huis van Afgevaardigden over wereldwijde bedreigingen.