Ferrari legt bouw auto’s voor Russische markt stil

Sportwagenbouwer Ferrari stopt voorlopig met het maken van auto’s voor de Russische markt. Dat doet het Italiaanse bedrijf vanwege de situatie in Rusland en Oekraïne. Ook maakt Ferrari 1 miljoen euro over voor Oekraïners die in nood zijn door de oorlog in hun land. Ferrari liet eerder al weten dat Rusland een kleine markt voor het bedrijf was.

Branchegenoot Lamborghini, dat onderdeel is van het Volkswagen-concern, stopt ook voorlopig met de verkoop van zijn sportwagens in Rusland. Dat maakte dat bedrijf, dat net als Ferrari uit de buurt van Modena komt, eveneens dinsdag bekend.