Utrechtse minima krijgen eind maart 200 euro voor energierekening

De gemeente Utrecht gaat mensen met een laag inkomen eind maart compenseren voor de stijgende energieprijzen. Dat schrijft het Utrechtse college van burgemeester en wethouders dinsdag in een brief aan de gemeenteraad. Alle uitkeringsgerechtigden ontvangen eind deze maand eenmalig een bedrag van 200 euro bovenop hun uitkering om de energierekening te kunnen betalen.

De gemeente Utrecht vergoedt al sinds eind januari het verschil tussen de oude en nieuwe energierekening voor schrijnende gevallen. Bijvoorbeeld van Utrechters wier energiekosten meer dan 200 euro zijn gestegen of die buiten buiten de doelgroep van bijstandsgerechtigden vallen. Deze tijdelijke maatregel wordt verlengd tot 1 augustus.

Linda Voortman, wethouder Werk en Inkomen: ‘Met deze eenmalige vergoeding en het verlengen van de tijdelijke regeling willen we inwoners op korte termijn in staat stellen om de energierekening (blijven) te betalen. Hiermee proberen we te voorkomen dat er schulden ontstaan of verergeren.’ Utrecht dringt er bij het Rijk op aan om zo snel mogelijk met een perspectief te komen voor vergoeding voor minima in verband met de stijgende energieprijzen.

Utrechters met een laag inkomen, maar geen uitkering, kunnen op een later moment ook een aanvraag doen bij de gemeente voor de 200 euro compensatie wegens de hoge energierekening. De gemeente is nog aan het uitzoeken hoe die individuele verzoeken zo eenvoudig mogelijk kunnen worden ingediend via de website van de gemeente Utrecht.