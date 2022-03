‘Bevrijding’ EU van Russisch gas in zicht, belooft Timmerman

De Europese Commissie denkt de import van Russisch gas nog dit jaar met bijna twee derde te kunnen verminderen. Ruim voor 2030 moet de EU het helemaal zonder Rusland kunnen stellen, stelt de Nederlandse Eurocommissaris. ‘Het is moeilijk, het is hondsmoeilijk, maar het is mogelijk.’

De EU wil al langer van het gas af, om de uitstoot van broeikasgassen terug te brengen en in 2050 helemaal klimaatneutraal te zijn. Nu Rusland Oekraïne is binnengevallen en de EU op voet van oorlog verkeert met zijn belangrijkste gasleverancier, steekt het nog meer dat 45 procent van de Europese gasimport uit Rusland komt. Eens te meer nu gas duurder is dan ooit en vele miljarden van Europese consumenten naar Moskou vloeien.

De commissie wil daarom tegelijkertijd de overgang naar duurzame energie versnellen, andere gasleveranciers in de arm nemen en energie besparen. De nu haast lege gasreservoirs in de EU-landen moeten voortaan in oktober voor 90 procent gevuld zijn, als het aan het dagelijks bestuur van de unie ligt. De EU-leiders bespreken de plannen eind deze week op een top in het Franse Versailles.