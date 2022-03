New York Times trekt medewerkers terug uit Rusland

In navolging van andere media trekt The New York Times zijn medewerkers tijdelijk terug uit Rusland. De krant vindt het niet langer veilig om in Rusland te werken vanwege de nieuwe wet die bij ‘valse’ informatie over het leger en de invasie in Oekraïne voorziet in boetes en lange celstraffen. De Amerikaanse krant zegt in een verklaring door te gaan met ‘robuuste’ verslaggeving over de oorlog en over de Russische pogingen onafhankelijke journalistiek om zeep te helpen.