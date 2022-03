Energiebureau IEA: klaar voor meer olie uit strategische reserves

De lidstaten van het Internationaal Energie Agentschap (IEA) staan klaar om nog meer olie uit de strategische reserves op de markt te brengen om zo de hoge olieprijzen tegen te gaan. Dat zei IEA-directeur Fatih Birol in een interview met zakenkrant Financial Times. Vorige week werden 60 miljoen vaten (van 159 liter) vrijgegeven uit de strategische voorraden van de dertig leden van het IEA.

Volgens Birol ging het vorige week om een eerste stap van de IEA-landen en kan er nog veel meer olie komen. Vanwege de oorlog in Oekraïne en zorgen over verstoringen van de Russische olieleveringen zijn de prijzen naar het hoogste niveau sinds 2008 gestegen. Ook berichten dat de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk een verbod willen opleggen bij de import van Russische olie jagen de prijzen aan.

De hoge prijzen vormen volgens Birol een risico voor het herstel van de wereldeconomie van de coronacrisis. ‘We houden de ontwikkelingen op de oliemarkt in de gaten en staan klaar om meer te doen’, aldus Birol. Hij zegt dat de 60 miljoen vaten van vorige week neerkomen op slechts 4 procent van de totale strategische voorraden van de IEA-landen.

Birol gaf verder aan dat hij in gesprek is met landen in het Midden-Oosten, Zuid-Amerika en Azië over een verhoging van de olieproductie. Volgens hem kunnen Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten de productie nog sterker verhogen dan ze nu doen. Oliekartel OPEC en zijn bondgenoten waaronder Rusland zijn bezig elke maand de productie geleidelijk te verhogen.