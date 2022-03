Moskou: meer dan 2,5 miljoen aanvragen voor vertrek uit Oekraïne

Meer dan 2,5 miljoen mensen in Oekraïne hebben volgens Moskou gevraagd naar Rusland te worden gebracht. Ze zouden zich via verschillende communicatiekanalen tot het land hebben gewend, zegt het Russische ministerie van Defensie dinsdag. Het zou gaan om evacuaties uit meer dan 1900 locaties. De cijfers konden niet onafhankelijk worden geverifieerd.

In Oekraïne woont een grote Russischsprekende minderheid. Een van de redenen die de Russische president Vladimir Poetin aanvoerde voor de inval in het buurland was dat deze mensen moesten worden beschermd tegen ‘genocide’. Er is geen bewijs voor de beschuldigingen.

De Verenigde Naties meldden eerder dinsdag dat meer dan 2 miljoen mensen Oekraïne sinds het begin van de invasie hebben verlaten. De meesten gingen naar Polen, maar ook Hongarije, Roemenië, Moldavië en Slowakije kregen vluchtelingen aan de grens, zei een woordvoerster van VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR.

Humanitaire corridors

Volgens het Russische ministerie zijn dinsdag 723 buitenlanders in veiligheid gebracht vanuit de Oost-Oekraïense stad Soemi. Van de tien humanitaire corridors voor verschillende Oekraïense steden heeft Kiev volgens de Russen slechts één ontsnappingsroute bevestigd. Oekraïne beschreef dinsdag een Russisch voorstel om vluchtende Oekraïners ontsnappingsroutes naar Rusland en Belarus aan te bieden als ‘volledig immoreel’.

Volgens Russische gegevens zijn sinds de invasie op 24 februari meer dan 174.000 mensen gered uit het buurland, onder wie 44.250 kinderen. De afgelopen weken zijn veel mensen naar Rusland gebracht, vooral uit de separatistische gebieden in Oost-Oekraïne.