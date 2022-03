Opvang Harskamp zat vol, maar elders was wel volop plek

Terwijl de opvanglocatie in Harskamp afgelopen nacht vol raakte met vluchtelingen uit Oekraïne, waren er elders in het land nog 1700 opvangplekken beschikbaar. Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) zei na het kabinetsberaad dat er nog plaats was op locaties in Groningen en Gorinchem. Het is niet duidelijk wat er nu precies is geregeld om de Oekraïners te verdelen over de verschillende locaties.

Volgens Van der Burg maken nu bijna 1400 vluchtelingen uit Oekraïne gebruik van de opvanglocaties die door gemeenten en veiligheidsregio’s zijn ingericht. De komende periode zal ter voorbereiding op de komst van meer vluchtelingen elk van de 25 regio’s 2000 opvangplekken regelen, zo is afgesproken.

Het is niet duidelijk hoeveel Oekraïners al in Nederland zijn, omdat zij zich in beginsel niet hoeven te melden. Zij hoeven geen asiel aan te vragen omdat ze hier vrij mogen reizen en mogen verblijven. Deze legale verblijfsperiode van drie maanden is inmiddels verlengd naar een jaar. Daarnaast hebben een paar honderd Oekraïners zich gemeld bij het aanmeldcentrum in Ter Apel om asiel aan te vragen.

Oekraïners die in gemeenten aankomen, kunnen zich daar melden bij het gemeentehuis voor opvang en hulp, aldus Van der Burg. Ook als ze al in Nederland zijn en bijvoorbeeld niet langer bij familie of vrienden kunnen of willen verblijven, kunnen ze zich voor opvang en hulp melden bij die gemeenten. Daar wordt dan gekeken waar opvangplekken zijn.