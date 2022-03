Oud-zenderbaas 3FM en dj’s maken boek over moord op Fortuyn

Oud-zenderbaas Paul van der Lugt van 3FM schrijft een boek over 6 mei 2002, de dag dat politicus Pim Fortuyn werd doodgeschoten bij de studio van 3FM in Hilversum. In het boek, dat De Laatste Dag heet, reconstrueert Van der Lugt de hele dag door de ogen van dj’s en andere medewerkers van 3FM, meldt hij dinsdag.