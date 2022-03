OM eist acht jaar tegen reggae-artiest Jah Cure voor steekpartij

Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag bij de rechtbank in Amsterdam acht jaar cel geëist tegen de Jamaicaanse reggae-artiest Jah Cure (43), voor het neersteken van een 45-jarige concertpromotor, na een conflict over geld. De steekpartij deed zich voor op 1 oktober vorig jaar, midden op de dag, bij het monument op de Dam in Amsterdam.