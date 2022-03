Organisaties coördineren thuisopvang Oekraïense vluchtelingen

Het Rode Kruis, VluchtelingenWerk Nederland en het Leger des Heils krijgen gezamenlijk de taak om vluchtelingen uit Oekraïne onder te brengen bij particulieren die vrijwillig een opvangplek hebben aangeboden. Ze moeten helpen bij de werving, screening en begeleiding van de particulieren, schrijft staatssecretaris van Asiel Eric van der Burg in een brief aan de Kamer.

Het aanbod van opvangplekken is versnipperd, schrijft de staatssecretaris. Er zijn verschillende burgerinitiatieven van mensen die lijsten gemaakt hebben van plekken waar vluchtelingen onderdak geboden kan worden. Die stelden echter dat onduidelijk bleef hoe de vluchtelingen verdeeld zouden moeten worden. Louis de Mast van Room for Ukraine benadrukte dat de screening van de opvangplekken vooralsnog een knelpunt is.

Met de brief van Van der Burg is nu duidelijk dat de drie organisaties daarvoor verantwoordelijk worden. Zij hebben daar volgens hem de expertise en capaciteiten voor. Volgens de staatssecretaris is op dit moment nog geen behoefte aan extra opvang, omdat de overheid momenteel meer opvangplekken biedt dan er vluchtelingen zijn. De verwachting is wel dat het aantal vluchtelingen verder toeneemt.