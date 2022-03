Zelenski dankt Nederland voor sanctiedruk op Rusland

Zelenski praatte Rutte bij over de humanitaire situatie in zijn land en over de evacuaties en slachtoffers die zijn gevallen in de strijd met het Russische leger. Ook de levering van humanitaire hulp kwam ter sprake.

Ook sprak Zelenski dank uit voor de Nederlandse steun voor de toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie. Rutte zei vorige maand echter dat praten over toetreding van Oekraïne nu niet zinvol is, omdat dat een langdurig en ingewikkeld proces is.