Ruim 66.000 positieve coronatests, gemiddelde stijgt weer

Tussen maandagochtend en dinsdagochtend zijn 66.257 positieve coronatests geregistreerd. Voor een dinsdag is dat het hoogste aantal in een maand tijd. In de afgelopen dagen waren er ook ongeveer 65.000 nieuwe gevallen.

In de afgelopen week registreerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 439.775 positieve tests. Dat komt neer op 62.825 bevestigde besmettingen per dag, het hoogste niveau sinds 16 februari.

Het gemiddelde is in een week tijd met bijna 80 procent gestegen en dat is de snelste toename op weekbasis sinds 10 januari.

Amsterdam

Amsterdam heeft de meeste nieuwe gevallen, 2405. In Utrecht waren er 1749 positieve tests en in Rotterdam 1600. Daarna volgen Den Haag (1239), Eindhoven (1218) en de Brabantse gemeente Land van Cuijk (1040). Vlieland en Schiermonnikoog hadden geen positieve tests.

Het RIVM kreeg in de afgelopen dag twaalf meldingen dat coronapatiënten aan de gevolgen van hun besmetting zijn overleden. Amsterdam en Zaanstad hadden elk twee sterfgevallen. Dat hun overlijden nu is gemeld, wil niet zeggen dat ze in de afgelopen dag zijn gestorven.

In de afgelopen week zijn 56 sterfgevallen gemeld, gemiddeld acht per dag. Het gemiddeld sterftecijfer ligt al ruim een week op ongeveer dat niveau.