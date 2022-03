Journalisten The Moscow Times wijken uit naar DPG Media

Een tiental journalisten van de onafhankelijke Russische krant The Moscow Times zetten hun werk voorlopig voort vanuit het hoofdkantoor van DPG Media in Amsterdam. Dat meldt het Belgische mediaconcern in een verklaring op zijn website.

Oprichter en eigenaar Derk Sauer zei onlangs al dat hij de redactie wilde evacueren van Moskou naar Nederland vanwege het verslechterde werkklimaat voor journalisten. ‘Het is gewoon te link’, schreef hij in zijn column in Het Parool.

Volgens topman Erik Roddenhof biedt DPG Media onderdak aan de Russische redactie ‘vanuit het belang van onafhankelijke en vrije journalistiek. Als collega’s in zo’n situatie terechtkomen, dan bieden wij hen vanzelfsprekend onderdak aan in ons journalistieke huis zodat zij hun essentiële werk kunnen voortzetten. Andere uitgevers zouden waarschijnlijk precies hetzelfde doen.’

De gewone Rus kan bijna geen kennis meer nemen van de oorlog die president Poetin is begonnen in Oekraïne. De woorden ‘invasie’ en ‘oorlog’ mogen niet meer worden gebezigd in de berichtgeving over de inval en er staan zware straffen en hoge boetes op het verspreiden van zogenaamd nepnieuws. Veel media, waaronder de NOS, RTL en de BBC, hebben correspondenten teruggehaald. ‘Van een autoritair land is Rusland in een week veranderd in een harde dictatuur’, schreef Sauer in zijn column.