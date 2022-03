Schenkingsvrijstelling eigen woning volgend jaar fors omlaag

De mogelijkheid voor ouders om hun kinderen een belastingvrije schenking te doen voor de aankoop van een woning, wordt volgend jaar flink ingeperkt. Het maximale bedrag gaat omlaag van 106.671 euro naar 27.231 euro, meldt staatssecretaris Marnix van Rij (Fiscaliteit). In 2024 verdwijnt de schenkingsvrijstelling eigen woning, ook wel jubelton genoemd, helemaal.

De afschaffing van de jubelton behoort tot de afspraken uit het coalitieakkoord. De Tweede Kamer had het kabinet gevraagd of het mogelijk is al volgend jaar een streep te zetten door deze schenkingsvrijstelling, die volgens veel partijen bijdraagt aan de kansenongelijkheid voor starters op de woningmarkt. Maar dat bleek technisch niet haalbaar voor de Belastingdienst.

Een ander voorstel was om het maximale bedrag op 1 euro vast te stellen. Maar ook dat stuitte op bezwaren. Ouders hebben en houden namelijk de mogelijkheid om hun kinderen jaarlijks tot 27.231 euro belastingvrij te schenken voor vrije besteding. Het hanteren van twee verschillende limieten zou tot verwarring kunnen leiden. De twee vrijstellingen kunnen volgend jaar niet allebei worden gebruikt.

‘Dit is een belangrijke stap die bijdraagt aan een eerlijker speelveld onder starters en de ongelijkheid vermindert’, zegt minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting). De maatregel levert daarnaast de schatkist volgend jaar 7 miljoen euro op.