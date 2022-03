OM: getuigen in zaak treinkaping De Punt niet beïnvloed

Medewerkers van het ministerie van Defensie hebben mariniers die als getuige gehoord zijn in de zaak rond de treinkaping bij De Punt niet beïnvloed. Nabestaanden van twee gedode treinkapers hadden aangifte tegen Defensie gedaan, maar het Openbaar Ministerie concludeert ‘na uitvoerig onderzoek door de Rijksrecherche’ dat van beïnvloeding geen sprake is geweest. De aangifte is geseponeerd.

In mei 1977 werd bij het Drentse dorp De Punt een trein gekaapt. Na weken maakten mariniers een einde hieraan, waarbij zes van de negen gijzelnemers om het leven kwamen en twee gegijzelde treinpassagiers. De nabestaanden van kapers Max Papilaja en Hansina Uktolseja denken dat zij onrechtmatig zijn geëxecuteerd, omdat ze al gewond en weerloos waren. Zij spanden daarop een zaak tegen de Nederlandse staat aan voor een schadevergoeding. In juni vorig jaar werd deze zaak ook in hoger beroep door de nabestaanden verloren.

In de civiele procedure zijn mariniers gehoord over die fatale bevrijding. Advocaat Liesbeth Zegveld had eind 2017 namens de nabestaanden van de doodgeschoten Zuid-Molukse kapers aangifte gedaan van beïnvloeding. Volgens Zegveld was er sprake van ‘ongeloofwaardige verklaringen’ die elf mariniers hadden afgelegd en waren de verhalen op elkaar afgestemd.

De Rijksrecherche heeft onder meer de mariniers gehoord, evenals de toenmalig commandant en zijn plaatsvervanger. Uit het onderzoek blijkt volgens het OM dat ‘slechts procedureel’ is gesproken over wat de mariniers konden verwachten in de civiele zaak. ‘Het is niet over de inhoud van de zaak gegaan.’