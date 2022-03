Burgerinitiatief wil Oekraïense vluchtelingen zelf gaan plaatsen

‘Ik heb weinig illusies dat de overheid de regie pakt’, zegt De Mast. Hij studeerde social work en is al langer betrokken bij hulpverlening aan vluchtelingen.

De aanpak verschilt hiermee van het initiatief Onderdak Oekraïne. Ook dat is opgezet door burgers, maar zij leggen alleen een database aan, met inmiddels 7700 gastgezinnen die Oekraïners een tijdelijke verblijfplaats bieden. De plaatsing zelf wil Onderdak Oekraïne overlaten aan een professionele organisatie, die moet worden aangewezen door staatssecretaris Eric van der Burg (Justitie en Veiligheid).

Rap tempo

De kern van Room for Ukraine bestaat uit zo’n vijftien vrijwilligers. Zijdelings zijn ook mensen betrokken die bijvoorbeeld vervoer kunnen regelen. Meer aanmeldingen van vrijwilligers zijn zeker welkom, vertelt de initiatiefnemer. ‘De aanvragen nemen in een heel rap tempo toe. We zijn zo snel mogelijk aan het opschalen en hopen binnenkort ook een akkoord te sluiten met een callcenter dat kan helpen bij de matching.’

Nederlanders met een Oekraïense achtergrond vertellen hun eigen netwerk over het initiatief. Ook heeft Room for Ukraine contacten met burgers die zelf vluchtelingen ophalen aan de grenzen van Oekraïne. ‘We willen ook graag samenwerken met andere hulporganisaties. Dit kunnen we niet alleen.’

Bottleneck

Een ‘bottleneck’ voor de startende organisatie is nog in hoeverre de mensen die zich aanmelden gescreend kunnen worden, erkent De Mast. ‘We kunnen dat niet vooraf met 5000 plaatsen doen, daar hebben we de mankracht niet voor. Wel screenen we altijd als we een match maken.’ Dat gebeurt vooral telefonisch en per mail.

Tegelijkertijd gaat de organisatie in gesprek met de vluchtelingen zelf. Hun wordt gevraagd waar ze behoefte aan hebben en waar ze het liefst ondergebracht zouden worden. ‘Verder doen we op onze website aan verwachtingsmanagement. Mensen moeten er rekening mee houden dat vluchtelingen die ze opvangen platzak zijn. En dat het niet voor weken is, maar voor maanden.’