Italië wil op termijn af van import Russisch gas

Italië wil geen Russisch gas meer gebruiken. Nu is 40 procent van het gas dat het land gebruikt nog afkomstig uit Rusland. De verantwoordelijke minister van Ecologische Transitie verwacht dat het ruim twee jaar zal duren voordat Italië niet meer afhankelijk is van Russisch gas. Door de Russische invasie van Oekraïne is gas duurder dan ooit en is er een discussie ontstaan of Europese landen nog wel Russisch gas moeten willen importeren.