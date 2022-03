Man die tweet stuurde over galg voor De Jonge naar politierechter

De galg was te zien tijdens een demonstratie tegen het coronabeleid op zondag 3 oktober in Amsterdam. Een van de betogers had deze bij zich. Het OM verdenkt de man uit Heemskerk ervan dat hij een foto van de galg heeft gemaakt, die hij vervolgens op Twitter heeft geplaatst met de tekst: ‘De galg hangt voor je klaar @minVWS Hugo! #QRankzinnig #3oktoberAmsterdam’.

De Jonge deed aangifte tegen de man, die zich op 5 oktober meldde bij de Amsterdamse politie. Hij wilde een verklaring afleggen over de tweet. Daarop volgde een onderzoek en de politie heeft hem op 4 november aangehouden. Na zijn verhoor kon de verdachte weer naar huis. Nu het OM heeft besloten hem te dagvaarden, moet hij zich volgende week verantwoorden bij de politierechter.