VN: 474 bevestigde burgerdoden in Oekraïne

In Oekraïne is sinds het begin van de Russische invasie de dood van 474 burgers bevestigd, meldt het mensenrechtenkantoor van de Verenigde Naties. Dat tekent aan dat het werkelijke aantal aanzienlijk hoger is omdat recente meldingen van honderden slachtoffers uit steden als Marioepol, Volnovatsja en Izioem nog niet zijn geverifieerd en verwerkt.

De teller stond een dag eerder op 406. Het aantal door de VN bevestigde gewonde burgers is met 60 gestegen tot 861. De aantallen die de Oekraïense autoriteiten melden liggen stukken hoger en lopen in de duizenden.